Recuperados, Pato, Anderson Martins e Luan são relacionados e reforçam São Paulo

O São Paulo encerrou, neste sábado, os preparativos para a partida contra o Bahia e divulgou a lista de 23 atletas relacionados para o jogo, válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. No confronto que ocorre neste domingo, 11h, no Morumbi, o técnico Cuca vai poder contar novamente com o atacante Alexandre Pato, o zagueiro Anderson Martins e o volante Luan.

Recuperado de um trauma na região cervical sofrido no jogo contra o Flamengo, na terceira rodada, Alexandre Pato está confirmado no setor de ataque do time após ficar ausente no triunfo contra o Fortaleza, no último domingo, por 1 a 0 no Castelão. Já Anderson Martins, que também perdeu o jogo contra os cearenses, retorna à equipe depois de superar as dores no tornozelo. Outro que volta a ficar à disposição do time paulista é o volante Luan, que ficou de fora da escalação desde a final do Campeonato Paulista, contra o Corinthians, devido a um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda.

Deles, Pato deve ser o único titular. O time deve iniciar o jogo contra o Bahia com a seguinte formação: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Walce e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Hernanes; Antony, Pato e Toró.

Invicto, o São Paulo é o terceiro colocado na tabela de classificação do Brasileirão, tendo alcançado os 10 pontos na tabela de classificação, mesma pontuação de Palmeiras (primeiro) e Santos (segundo), que levam a melhor no saldo de gols.

CONTRATO RENOVADO

Em sua conta oficial no Twitter, a diretoria do clube anunciou a renovação de contrato do zagueiro Morato, de 17 anos. O acordo vai até junho de 2023. O atleta, que foi destaque na equipe campeã da última Copa São Paulo de Juniores e tem sido convocado para a seleção brasileira sub-18, iniciou um período de integração com equipe profissional nesta semana, sendo o quarto defensor revelado em Cotia que treina com Cuca - os outros são Walce, Lucas Kal e Rodrigo.

"Confiamos muito no potencial do Morato, que desde que chegou ao São Paulo mostra uma personalidade e talento incríveis. Estamos felizes com este momento e projetamos uma grande carreira para ele no clube", afirmou Raí, diretor executivo de futebol do time do Morumbi, também no Twitter do clube.

Confira a lista de relacionados do São Paulo para a partida contra o Bahia:

Goleiros: Volpi e Jean.

Laterais: Igor Vinícius, Léo e Reinaldo.

Zagueiros: Anderson Martins, Walce e Bruno Alves.

Volantes: Hudson, Luan e Willian Farias.

Meias: Hernanes, Igor Gomes, Everton, Liziero, Vitor Bueno, Helinho e Tchê Tchê.

Atacantes: Antony, Toró, Pato, Nenê e Brenner.