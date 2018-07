Recuperados, Rhodolfo e Lucas retornam aos treinos no São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Paulo César Carpegiani contou com duas novidades no treino desta segunda-feira. Recuperados de lesão, o meia Lucas e o zagueiro Rhodolfo treinaram normalmente e devem ter condições de enfrentar o Avaí, na quinta, no jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Lucas recuperou sua posição no meio-campo após desfalcar o São Paulo nos últimos cinco jogos, por conta de um estiramento na coxa direita. Nesta segunda, ele formou o setor com Jean, Casemiro, Carlinhos e Juan. O ataque foi composto por Marlos e Dagoberto.

Ilsinho foi liberado do treino e será desfalque certo para o jogo de quinta. Ele viajará nesta terça para a Suíça, onde terá uma audiência na sede da Fifa na sexta. O jogador definirá sua situação junto ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, de onde saiu em litígio.

Na zaga, Miranda segue com dores no tornozelo esquerdo e ainda é dúvida para enfrentar o Avaí. Ele passará por uma reavaliação nesta quarta para saber se terá condições de jogar. Rhodolfo, recuperado de um edema na panturrilha esquerda, jogou em seu lugar e formou a defesa ao lado de Xandão e Alex Silva.

O time titular do São Paulo treinou com: Rogério Ceni; Xandão, Alex Silva e Rhodolfo; Jean, Casemiro, Carlinhos, Lucas e Juan; Marlos e Dagoberto.