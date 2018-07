Recuperados, Ronaldinho e Réver treinam entre titulares no Atlético-MG

BELO HORIZONTE - Recuperados de problemas físicos, o zagueiro Réver e o meia Ronaldinho Gaúcho treinaram entre os titulares nesta quarta-feira e devem ser as novidades do Atlético-MG para a última rodada do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe se despede da competição diante do Vitória, às 17 horas, no Independência. Ronaldinho era o caso mais preocupante. O jogador sofreu uma grave lesão muscular na coxa esquerda ainda em setembro e chegou a ter sua participação no Mundial de Clubes, que acontecerá em dezembro, no Marrocos, bastante ameaçada. No entanto, a recuperação foi mais rápida que o esperado e ele deverá estar em campo neste domingo.

Já Réver se mostrou totalmente recuperado de uma contusão parcial nos ligamentos do tornozelo esquerdo. Ele está afastado do time mineiro desde o último dia 17, quando se contundiu diante da Portuguesa, e também chegou a preocupar a comissão técnica para o Mundial de Clubes. Por outro lado, o outro zagueiro titular do Atlético-MG, Leonardo Silva, foi poupado da atividade. Com dores musculares, ele ficou no vestiário e pode se tornar desfalque para pegar o Vitória. O volante Josué fez trabalho muscular na academia e também é dúvida.

Com isso, o Atlético-MG treinou nesta quarta-feira com a seguinte formação: Victor, Marcos Rocha, Réver, Gilberto Silva e Lucas Cândido; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho e Diego Tardelli; Fernandinho e Jô (Luan). A equipe voltará a campo para mais um treinamento nesta quinta, às 9h30.