Recuperados, Rooney e Martial reforçam o Manchester United contra o PSV O técnico Louis van Gaal contará com dois importantes reforços para escalar o Manchester United diante do PSV, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Recuperados de problemas físicos, os atacantes Wayne Rooney e Anthony Martial estão confirmados para o importante confronto que acontecerá no Old Trafford.