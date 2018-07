Recuperados, Sergio Ramos e Modric viajam com o Real para pegar o PSG

Sergio Ramos já era desfalque há cerca de um mês, depois de ter sofrido uma lesão no ombro em setembro. Resta saber se ele será titular ou ficará no banco, já que ainda precisa de ritmo de jogo. Modric, por sua vez, ficou de fora apenas do jogo do último fim de semana, contra o Levante, graças a um problema na coxa direita, e deve começar entre os 11.

Apesar do retorno destes dois jogadores, o Real continua com muitos desfalques. Pepe, Carvajal, James Rodríguez, Bale e Benzema, todos lesionados, sequer foram relacionados para o confronto. Com tantos problemas no setor ofensivo, principalmente, a esperança recai sobre Cristiano Ronaldo, que está confirmado.