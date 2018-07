Recuperados, Victorino e Mouche treinam no Palmeiras

Victorino ainda tenta fazer sua estreia pelo Palmeiras. Contratado no início do ano, sofreu com diversas lesões e ainda não atuou. Na quarta, não participou da atividade por dores musculares, assim como o atacante Mouche, que foi poupado contra a Ponte mas também voltou a trabalhar normalmente nesta quinta.

Além deles, o treino do Palmeiras contou com o zagueiro Thiago Martins, que se recuperou de uma grave contusão no joelho direito sofrida ainda durante a Copa São Paulo de Juniores, em janeiro. Por outro lado, o goleiro Fernando Prass, se recuperando de cirurgia no cotovelo, e o meia Felipe Menezes, que só correu em volta do gramado, foram os desfalques.

Já pensando no duelo diante do Santos, na próxima quinta-feira, na volta do Campeonato Brasileiro, o técnico Ricardo Gareca comandou um trabalho físico seguido de uma atividade técnica. Ele separou o elenco em dois grupos. Enquanto os zagueiros e atacantes aprimoraram as jogadas de bola parada (com Bruno César, Mendieta, Mouche e Valdivia como batedores), os outros jogadores treinaram finalizações.