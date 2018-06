Recuperados, Zapata e Aguilar voltam a treinar com elenco da Colômbia

O zagueiro Cristian Zapata e o volante Abel Aguilar foram liberados pelo departamento médico da seleção colombiana e voltaram a participar dos treinos voltados para a Copa do Mundo comandados pelo técnico José Pékerman nesta quarta-feira, em Milão, na Itália.

Os atletas haviam ficado de fora do amistoso disputado pela Colômbia na última sexta-feira - empate por 0 a 0 com o Egito em Bérgamo. "Tanto Aguilar quanto Zapata tiveram uma evolução favorável e se exercitaram com os companheiros", diz comunicado do departamento médico da Colômbia.

Neste momento, Pékerman tem todos os 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo à disposição para participar dos treinamentos, que vem sendo realizados em Milanello, na sede do Milan.

Já sem amistosos antes do início do Mundial na Rússia, a seleção colombiana mira a partida contra o Japão na estreia do torneio, que vai acontecer em 19 de junho, na Arena Mordovia. A Colômbia integra o Grupo H, que também conta com Polônia e Senegal.