Recuperados, Zé Roberto e Vargas reforçam o Grêmio

Vargas e Zé Roberto estão há aproximadamente um mês afastados do time e eram titulares quando se contundiram. Desde então, porém, o Grêmio embalou no Campeonato Brasileiro e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Assim, a tendência é que ambos fiquem no banco de reservas diante da Ponte Preta e tenham que lutar para recuperar espaço na equipe.

Com o desgaste físico provocado pela sequência de partidas, quatro titulares foram poupados do treinamento desta sexta do Grêmio. Os laterais Pará e Alex Telles, o volante Souza e o atacante Barcos apenas correram em volta do gramado e depois participaram de um trabalho de jogadas de bola parada. Mas eles não preocupam para o duelo com a Ponte Preta.

Além de Vargas e Zé Roberto, o Grêmio está mais próximo de ganhar dois reforços nos próximos dias. Em recuperação de lesões, o volante Adriano e o meia Elano fizeram um trabalho físico, enquanto o restante do grupo participou de uma movimentação de dois toques em uma das metades do campo.