Recuperar Luiz Fernando é uma das prioridades de Zé Ricardo no Botafogo

Eliminado precocemente do Campeonato Carioca, o técnico Zé Ricardo tem vários problemas para acertar o time do Botafogo para o restante da temporada. Um dele é recuperar Luiz Fernando.

O atacante foi um dos jogadores mais regulares do time em 2018. Fez gol importante no Campeonato Carioca, que levou a equipe para a final da competição, e se destacou principalmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas o desempenho não se repete em 2019.

Em 15 jogos, Luiz Fernando atuou 11 como titular, fez apenas um gol e não deu nenhuma assistência. Em 2018, foram sete gols e duas assistências, após 54 partidas, das quais 42 como titular.

"É uma fase que o atleta passa. É uma pena porque é um menino de muito talento, tem muita coisa a crescer, é muito jovem ainda. Certamente está tão chateado como todos nós. Quando um jogador faz um ano, principalmente o segundo semestre que ele fez, se torna decisivo para a gente em grande parte do campeonato, fazendo muito gols."

O empate diante do Americano pela sexta e última rodada da fase classificatória da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, evidenciou a má fase. Luiz entrou no segundo tempo e perdeu duas grandes chances, o que lhe valeu muitas críticas da torcida.

"Essa fase vai passar, o mais importante é não deixar de treinar e se empenhar no dia a dia. Em breve o Luiz vai voltar a fase do ano passado", afirmou o treinador botafoguense.

O Botafogo só volta a jogar dia 4 de abril pela terceira fase da Copa do Brasil, diante do Juventude, no Engenhão. O jogo de volta, em Caxias do Sul, está previsto para o dia 11.