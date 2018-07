Recurso do Metalist contra a Uefa será julgado no dia 28 O recurso do Metalist Kharkiv contra a sua exclusão da Liga dos Campeões da Europa por envolvimento em um escândalo de manipulação de resultados terá um veredicto antes do sorteio da fase de grupos na próxima semana. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) anunciou que concordou em "acelerar o calendário do processo para permitir que uma decisão seja emitida em 28 de agosto".