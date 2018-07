Recurso é negado e Brandão continua suspenso na França

A Federação Francesa de Futebol (FFF) rejeitou nesta quinta-feira o recurso do atacante brasileiro Brandão, que defende o Bastia. Assim, ele terá que cumprir a suspensão de seis meses no Campeonato Francês até o final, em fevereiro do ano que vem.

Brandão foi suspenso por agredir com uma cabeçada o volante ítalo-brasileiro Thiago Motta, do Paris Saint-Germain. A confusão aconteceu na entrada do vestiário do Estádio Parque dos Príncipes, em Paris, depois do jogo entre as duas equipes realizado no dia 16 de agosto, pelo Campeonato Francês.

A cabeçada de Brandão, que deixou Thiago Motta sangrando, foi flagrada pelas câmeras de tevê, o que serviu como prova para a sua condenação no julgamento disciplinar da FFF. Essa é a segunda suspensão por agressão do atacante brasileiro nos últimos dois anos - na temporada passada, ele pegou três jogos de pena após dar uma cotovelada no francês Cabaye, também do PSG.