Red Bull Bragantino acerta a contratação do técnico Maurício Barbieri

Maurício Barbieri é o novo técnico do Red Bull Bragantino em substituição a Felipe Conceição, demitido na última segunda-feira. Ele será anunciado nesta quarta após o jogo do time diante do Athletico-PR, em Curitiba, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, e iniciará o trabalho nesta quinta.

A sua estreia deve acontecer diante do Palmeiras, neste domingo, às 11 horas, pela oitava rodada do Brasileirão, em jogo marcado para o estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

Barbieri, de 38 anos, já passou por clubes como Guarani, Goiás e até mesmo dirigiu o Flamengo em 2018. Na época ele chegou ao clube nas mãos do empresário Eduardo Uram e colocou o time na liderança do Brasileirão. Porém, não se segurou no cargo por causa da eliminação na Copa do Brasil.

Mas o técnico é paulista, onde começou seu trabalho inicialmente na base do Audax, ex-Pão de Açúcar, hoje sediado em Osasco (SP). Passou depois pelo Audax Rio e também comandou o próprio Red Bull Brasil, de Campinas (SP), entre 2013 e 2016. Comandou ainda no interior de São Paulo o Guarani e o Desportivo Brasil, de Porto Feliz. Em 2019, esteve no Goiás e no América-MG e seu último clube, em 2020, foi o CSA.

Maurício Barbieri tem o perfil do Red Bull Bragantino. É um técnico jovem, de formação acadêmica e com ideias táticas consideradas mais modernas. Mas vai encontrar dificuldades para contornar algumas situações causadas por erros na transição feita no elenco, que no ano passado sagrou-se campeão da Série B do Brasileiro.

A filosofia do clube é investir em jovens promessas. Entre os reforços estão o goleiro Cleiton e o atacante Alerrandro, vindos do Atlético-MG, além do atacante Artur, que no ano passado foi contratado junto ao Palmeiras. O clube já investiu perto de R$ 150 milhões em reforços só em 2020.