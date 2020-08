Red Bull Bragantino acerta contrato com Lucas Evangelista, ex-meia do São Paulo

O Red Bull Bragantino anunciou mais uma contratação para a sequência da temporada de 2020. Trata-se do meia Lucas Evangelista, de 25 anos, que atuou no São Paulo e pertence ao Nantes, da França. O jogador chega por empréstimo de um ano e o contrato possui opção de compra ao fim do período. Para isso, o clube de Bragança Paulista (SP) precisará desembolsar quatro milhões de euros (R$ 25,7 milhões).

"Todos sabem da nossa qualidade e estilo de jogo. Venho para ajudar no que for preciso", disse o novo reforço em breve comunicado oficial nas redes sociais e no site oficial do clube do interior paulista.

Revelado pelo Desportivo Brasil-SP, Lucas Evangelista foi para o São Paulo ainda nas categorias de base. Subiu para o profissional em 2013 e permaneceu no clube tricolor até o ano seguinte, quando foi comprado pela Udinese, da Itália.

Foi emprestado para times da Grécia e Portugal antes de se transferir para o Nantes, onde fez 19 jogos e marcou somente um gol na temporada 2018/2019. Na atual temporada, estava emprestado ao Vitória de Guimarães, de Portugal.

O Red Bull Bragantino também acertou o empréstimo do atacante Jan Hurtado, de 20 anos, do Boca Juniors. O jogador venezuelano também era pretendido pelo Atlético-MG.