Red Bull Bragantino bate Água Santa, se reabilita e segue líder do Grupo D

O Red Bull Bragantino se recuperou rapidamente da segunda derrota sofrida no Paulistão e se reabilitou na noite desta quinta-feira para se manter isolado na liderança do Grupo D. Jogando em casa, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, recebeu e venceu o Água Santa, com certa facilidade, pelo placar de 2 a 0. Artur e Hyoran, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 13 pontos e segue tranquilo na primeira colocação de sua chave. Em sete jogos são quatro vitórias, um empate e duas derrotas. Já o Água Santa segue com sete pontos no Grupo A.

O mandante começou no ataque e não demorou para abrir o placar. Logo aos dois minutos, Luan Cândido cruzou na medida para Artur, que dominou se livrando da marcação e bateu na saída do goleiro Victor Souza, que nada pôde fazer. Acuado, o Água Santa até tentou responder e chegou bem em um chute cruzado de Jeferson Bahia, que acabou indo para fora.

Do outro lado, o Bragantino seguiu com mais posse de bola e criando as melhores chances. Depois de algumas oportunidades o segundo gol saiu aos 39 minutos. Desta vez, Eric Ramires cruzou na área e Hyoran se esticou como dava para desviar a bola com a ponta dos pés para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, o Água Santa foi para cima, focado em marcar pelo menos o gol de honra. A bola chegou a balançar às redes de Cleiton aos 11 minutos, mas como Leandro Silva estava em situação de impedimento no momento do chute, o árbitro invalidou o lance. Mesmo assim, o ritmo da partida seguiu intenso.

Tanto que nos minutos finais, o Bragantino ficou bem próximo de ampliar. Aos 24 minutos, Hyoran recebeu um lançamento longo, invadiu a área e tentou encobrir o goleiro do Água Santa, mas a bola subiu demais e bateu na trave antes de sair. Já aos 44, Leandrinho recebeu na entrada da área e bateu de primeira, mas mandou para fora.

Os dois times voltam a campo no próximo domingo para a disputa da oitava rodada do Paulistão. Logo às 11h da manhã, o Água Santa recebe o Mirassol, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Mais tarde, às 20h30, o Red Bull Bragantino visita o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 ÁGUA SANTA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Lucas Cândido; Jadsom Silva (Luciano), Eric Ramires (Praxedes), Hyoran (Andrés Hurtado) e Artur; Bruno Tubarão (Leandrinho) e Alerrandro (Ytalo). Técnico: Maurício Barbieri.

ÁGUA SANTA - Victor Souza; Leandro Silva, Hélder (Marcondes), Jeferson Bahia e Rhuan; Emerson (Dadá Belmonte), Rodrigo, Caíque e Matheus Oliveira (Lelê); Álvaro (Fernandinho) e Wesley Pionteck (Caio Dantas). Técnico: Sérgio Guedes.

GOLS - Arthur, aos 2 e Hyoran, aos 39 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores.

CARTÕES AMARELOS - Aderlan e Luan Cândido (Red Bull Bragantino). Lelê e Rodrigo Sam (Água Santa).

RENDA - R$ 30.690,00.

PÚBLICO - 1.603 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).