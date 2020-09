Red Bull Bragantino busca 2ª vitória seguida para deixar zona de rebaixamento

Aliviado depois de ter encerrado um jejum de seis jogos sem vitória ao bater o Ceará, por 4 a 2, o Red Bull Bragantino vai até o Rio de Janeiro em busca de mais um resultado positivo, contra o Vasco, para deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

Na degola, com dez pontos, o time paulista precisa de uma simples vitória no Rio de Janeiro para sair dessa incômoda situação, porque vão acontecer confrontos diretos pela 12ª rodada entre clubes ameaçados pelo descenso.

Em relação ao time que ganhou do Ceará, o técnico Maurício Barbieri vai realizar duas mudanças. O volante Ricardo Ryller recebeu o terceiro cartão amarelo e será substituído por Uillian Correia. A outra alteração será na lateral esquerda. O experiente Edimar retorna após cumprir suspensão na última rodada e Weverson fica como opção no banco de reservas.

"Tivemos, novamente, uma semana cheia de trabalho e para esse jogo contra o Vasco, num campo tradicionalmente difícil, contra um adversário que vem bem no Brasileirão, teremos uma grande partida pela frente. Precisamos pontuar e subir na tabela", comentou Edimar, animado em voltar ao time.

Na última quinta-feira, o Red Bull Bragantino renovou os contratos do goleiro Júlio César e do atacante Ytalo. O primeiro está confirmado entre os titulares, enquanto o centroavante fica como opção para o decorrer do jogo. Ele é reserva de Alerrando, artilheiro do time com cinco gols.