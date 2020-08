Red Bull Bragantino busca primeira vitória como visitante no Brasileirão

O Red Bull Bragantino vai buscar neste fim de semana a sua primeira vitória como visitante desde que retornou à elite do Brasileirão. Neste sábado, o time de Bragança Paulista enfrenta o Fortaleza, às 21 horas, na Arena Castelão, pela sexta rodada.

Em dois jogos realizados fora de casa, o Red Bull Bragantino conquistou apenas um ponto, que somados com os quatro como mandante colocam o time em posição desconfortável com cinco pontos. Uma derrota pode deixar o time na zona de rebaixamento.

O técnico Felipe Conceição vai ser obrigado a fazer três mudanças em relação ao time que perdeu para o Coritiba, por 2 a 1. O zagueiro Fabrício Bruno, expulso, e o volante Matheus Jesus, terceiro amarelo, devem ser substituídos por Ligger e Barreto, respectivamente.

A outra mudança será no ataque. Um dos goleadores do Brasileirão, com três gols, o atacante Alerrandro sofreu uma luxação no ombro e foi vetado pelo departamento médico. Artilheiro do último Paulistão, Ytalo volta a ganhar uma chance entre os titulares.

Com o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, o atacante venezuelano Jan Hurtado começa no banco de reservas. O volante Raul, contratado junto ao Vasco, viajou com a delegação, mas não teve a documentação regularizada.