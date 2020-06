Red Bull Bragantino confirma um caso de covid-19 no setor administrativo

O Red Bull Bragantino revelou nesta segunda-feira os resultados dos testes realizados em jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. Segundo a assessoria de imprensa, nenhum caso foi identificado no elenco. No entanto, uma pessoa do setor administrativo está contaminada. Ela já foi isolada e está seguindo todas as recomendações necessárias, além de não apresentar sintomas.

O clube do interior paulista revelou também que um grupo, com jogadores e membros da comissão técnica, totalizando dez pessoas, realizaram os testes nesta segunda-feira. Enquanto os resultados não forem revelados, eles seguirão treinando de casa.

O Red Bull Bragantino retomará os treinos nesta terça-feira. Serão atividades físicas em grupos pequenos, sem nenhum contato entre os jogadores, segundo o clube.

A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu uma data para dar continuação ao Campeonato Paulista. A entidade emitiu um cronograma de como se comportar durante treinos e jogos em meio à pandemia, mas aguarda um posicionamento do governo do Estado.

São Paulo está flexibilizando as atividades, por começar nesta segunda-feira. No entanto, ainda continua vetando a realização de jogos ou até mesmo a abertura de academias.