Red Bull Bragantino contrata Artur, ex-Palmeiras, por cinco temporadas

O atacante Artur trocou o Palmeiras pelo Red Bull Bragantino. O clube do interior paulista anunciou nesta quarta-feira a contratação do jogador, que assinou vínculo por cinco temporadas. O valor da transferência é de R$ 25 milhões. O reforço tem 21 anos e integra um grande pacote de novidades do atual campeão brasileiro da Série B. Também chegaram recentemente Matheus Jesus, Léo Realpe, Alerrandro e Luan Cândido.

A negociação por Artur começou em dezembro. O Palmeiras inicialmente planejava voltar a contar com o atacante após o fim do contrato de empréstimo com o Bahia, porém a diretoria gostou da proposta recebida. O time alviverde fechou 2019 com um déficit de aproximadamente R$ 40 milhões e viu na investida pelo atacante uma oportunidade de diminuir esse rombo.

Com um orçamento de R$ 200 milhões para esta temporada, o Red Bull Bragantino atingiu um novo patamar. O clube já gastou mais de R$ 50 milhões em reforços nesta janela e deve contratar ainda outros nomes. A diretoria, inclusive, procura um novo técnico depois de Antônio Carlos Zago ter deixado o cargo para acertar com o Kashima Antlers, do Japão.

Antes de ser anunciado pelo novo clube, Artur publicou nas redes sociais um texto de agradecimento ao Palmeiras. "Gratidão! Essa é a palavra para descrever meu sentimento! Gratidão! Foram quatro anos vestindo essa camisa gigante, em um lugar onde abriram oportunidades para a minha vida. Foram dois títulos brasileiros que me recordo com muito orgulho", escreveu.