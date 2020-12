Red Bull Bragantino defende série invicta para se distanciar da zona da degola

O Red Bull Bragantino recebe o Fortaleza neste sábado, às 17 horas, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, para chegar ao sexto jogo de invencibilidade e se distanciar da zona de rebaixamento. O jogo é válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Sem perder há cinco jogos - duas vitórias e três empates -, o Bragantino tem 28 pontos e está na 14ª colocação. O resultado positivo em casa pode também colocar o time na zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

O técnico Maurício Barbieri tem a volta do atacante Artur, que desfalcou o time no empate sem gols com o Coritiba por causa de uma torção no tornozelo. Principal contratação para a temporada, o ex-jogador do Palmeiras ainda não rendeu o esperado.

Por outro lado, o meia Helinho foi vetado pelo departamento médico devido a uma lesão muscular na coxa e o atacante Bruno Tubarão cumpre suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo.

Nesta sexta-feira, o clube anunciou que um jogador testou positivo para a covid-19 e está isolado. O nome não foi revelado. Já o experiente goleiro Júlio César ainda não se recuperou da contaminação e segue de fora.