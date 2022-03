Red Bull Bragantino derrota Botafogo e avança às quartas de final do Paulistão

O Red Bull Bragantino carimbou a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista, ao derrotar o Botafogo de Ribeirão Preto por 2 a 0, na noite deste domingo, no estádio Nabi Abi Chedid, pela décima rodada. Natan e Alerrandro fizeram os gols da equipe de Bragança Paulista.

Com o resultado, o Red Bull Bragantino chegou aos 19 pontos, na liderança isolada do Grupo D e subiu para a segunda posição da classificação geral, atrás apenas do Palmeiras, com 20. Completam a chave, Santo André (11), Santos (dez) e Ponte Preta (oito).

Leia Também Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista

Por outro lado, o Botafogo perdeu grande oportunidade de entrar na zona de classificação e ficou na lanterna do embolado Grupo C. O time de Ribeirão Preto tem 15 pontos, assim como o Ituano. O líder é o Palmeiras, com 20, contra 17 do Mirassol.

Com a posse de bola, o Red Bull Bragantino foi levemente superior ao Botafogo no primeiro tempo. Apesar de jogar defensivamente, o time de Ribeirão Preto usou do contra-ataque para ameaçar o adversário. A equipe mandante criou boa chance aos cinco minutos. Aderlan avançou pela direita e tocou para Hyoran. O meia mandou raspando a trave de Deivity.

Logo na sequência, foi a vez de Artur aparecer livre pela direita, cortar para o meia e mandar no travessão. Bruno Tubarão também chegou com perigo, mas Deivity apareceu para salvar o Botafogo. O time de Ribeirão Preto teve grande chance de marcar com Tiago Reis, que finalizou fraco, facilitando a defesa de Cleiton.

Faltava sair o gol e aconteceu aos 40 minutos. Artur cobrou escanteio na cabeça de Natan, que testou forte para fazer 1 a 0. O Botafogo sentiu e não conseguiu esboçar reação, indo para o intervalo atrás do placar.

O segundo tempo continuou eletrizante. O Bragantino subiu a marcação e pressionou a saída de bola do Botafogo. Ytalo teve suas chances de definir a vitória. Na primeira, parou em um milagre de Deivity. Na sequência, pegou mal na bola e desperdiçou uma oportunidade clara de gol.

O ímpeto do Red Bull Bragantino foi diminuindo, o Botafogo conseguiu equilibrar as ações, mas não conseguiu criar e pouco fez para evitar o revés. Apesar de tirar o pé do acelerador, o time da casa ampliou aos 33 minutos. Bruno Tubarão recebeu de Léo Ortiz e cruzou para Alerrandro ampliar.

Com 2 a 0 a favor, o Red Bull Bragantino ficou com a posse de bola, envolveu o time do Botafogo e deixou o tempo passar. A equipe de Ribeirão Preto não esboçou reação e acabou sendo derrotada em Bragança Paulista.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Novorizontino no domingo, às 20h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. No mesmo dia e horário, o Ituano recebe o Red Bull Bragantino, no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 2 X 0 BOTAFOGO

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan (Andrés Hurtado), Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido (Guilherme); Jadsom Silva, Eric Ramires (Praxedes) e Hyoran (Miguel); Artur, Ytalo (Alerrandro) e Bruno Tubarão. Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO - Deivity; Tárik, Joseph e Joaquim Henrique; Marlon, Diego Guerra, Fillipe Soutto, Emerson Santos (Djalma) e Bruno Michel (Hélio Paraíba); Dudu (João Lucas) e Tiago Reis (Matheus Carvalho). Técnico: Leandro Zago.

GOLS - Natan, aos 41 minutos do primeiro tempo. Alerrandro, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÃO AMARELO - Luan Cândido (Red Bull Bragantino).

RENDA - R$ 22.890,00.

PÚBLICO - 1.674 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).