Red Bull Bragantino divulga novos nome e escudo para 2020: 'Pronto para o mundo'

O Bragantino agora é, oficialmente, Red Bull Bragantino. Nesta quarta-feira, o clube do interior paulista apresentou o seu novo escudo e o seu novo nome, fruto da parceria com a empresa austríaca de bebidas energéticas, em acordo que passou a ser válido durante a última temporada, na sequência do término do Campeonato Paulista.

O, agora, Red Bull Bragantino é mais um clube gerido pela empresa de energéticos, assim como o alemão RB Leipzig e o norte-americano New York Red Bulls - a marca também é parceira do Reb Bull Salzburg.

Nos primeiros meses da parceria, em 2019, o Bragantino venceu a Série B do Campeonato Brasileiro com duas rodadas de antecedência e conquistou o acesso à elite do futebol nacional sob o comando de Antonio Carlos Zago, que nas últimas semanas acertou sua ida ao japonês Kashima Antlers - o nome do seu sucessor ainda não foi anunciado. Agora, mira feitos mais altos, como indicou em publicação no seu perfil no Twitter. "Pode vir, 2020! Estamos prontos para o mundo", escreveu.

A pré-temporada do Red Bull Bragantino se iniciará nesta quinta-feira. Com a aposta em jovens promessas, o clube se reforçou para a próxima temporada com nomes como o centroavante Alerrandro, ex-Atlético Mineiro, e o zagueiro equatoriano Léo Realpe, que estava no Independiente del Valle. Além disso, já fez uma oferta ao zagueiro Walce, do São Paulo.

O time vai disputar em 2020 o Campeonato Paulista, o Brasileirão e a Copa do Brasil, competição em que entrará nas oitavas de final por ter faturado o título da Série B em 2019.