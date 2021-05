Red Bull Bragantino e Ponte duelam com focos distintos no Troféu do Interior

Red Bull Bragantino e Ponte Preta abrem neste domingo, às 18h15, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, as semifinais do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A outra semifinal será disputada entre Novorizontino e Ituano, segunda-feira, às 20 horas.

O sentimento do time de Bragança Paulista é de frustração após a derrota para o Palmeiras por 1 a 0, em casa, e consequentemente a eliminação na briga pelo título paulista. Agora, o foco do clube está voltado exclusivamente à Copa Sul-Americana.

Leia Também Em clima de revanche, São Paulo recebe Mirassol para vingar 2020 e ir à decisão

Já na próxima terça-feira, o Red Bull Bragantino terá duelo importante diante do Talleres (ARG) na Argentina. Caso vença, o time brasileiro assumirá a liderança provisória do Grupo G, já que o líder Emelec (EQU) jogará apenas na quinta-feira.

A Ponte Preta vê no Troféu do Interior a única possibilidade de se garantir na Copa do Brasil de 2022, porque o campeão fica com a vaga no torneio nacional. Além disso, o time campineiro visa a premiação de R$ 252 mil pela conquista, o que ajudaria o clube durante um turbulento cenário financeiro.

Quanto aos times, o técnico Maurício Barbieri deverá optar por escalar o Red Bull Bragantino com jogadores considerados reservas, principalmente levando em consideração que os titulares atuaram na sexta à noite e precisam estar bem fisicamente para o confronto da Copa sul-americana.

Independentemente de quem entrar em campo, o discurso da comissão técnica é de erguer a cabeça após a eliminação para o Palmeiras e defender o atual título do Troféu do Interior, que já foi conquistado pelo time de Bragança Paulista em 2020 em cima do Guarani.

De outro lado, a Ponte Preta entrará em campo com o que tem de melhor para chegar à decisão. Em relação a vitória sobre o Botafogo-SP nos pênaltis (14 a 13), na quinta-feira, o técnico Fábio Moreno apenas não contará com o zagueiro Rayan, vetado com problema muscular. Assim, Luizão retoma a condição de titular. No restante, o time não terá mudanças.