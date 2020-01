Red Bull Bragantino empata contra o Novorizontino na estreia de Felipe Conceição

O Red Bull Bragantino segue sem vencer no Campeonato Paulista. A equipe de Bragança Paulista contou com a estreia do técnico Felipe Conceição nesta quinta-feira em partida contra o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), mas não passou de um empate sem gols pela terceira rodada do Estadual.

O Novorizontino, que já tinha vencido os dois primeiros jogos, chegou aos sete pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo B, atrás de Santo André, líder com nove, e Palmeiras, que também tem sete, mas que fica na frente pelo saldo de gols (8 a 4). O Red Bull Bragantino, no Grupo D, também é o terceiro colocado, mas com apenas dois pontos.

O time visitante começou melhor e criou boas chances no primeiro tempo, exigindo defesas importantes de Oliveira. Na melhor oportunidade, o goleiro da casa fez linda intervenção em cabeceio de Uillian Correia e, no rebote, Léo Ortiz finalizou de dentro da pequena área, mas a bola foi por cima do gol.

Aos poucos, o time mandante equilibrou as ações e também passou a levar perigo. Em uma escapada rápida pela esquerda, Felipe Marques saiu na cara do goleiro Júlio César e bateu rasteiro, acertando a trave.

Apesar do primeiro tempo movimentado, a partida caiu muito de ritmo na segunda etapa. Mesmo com substituições ofensivas nas duas equipes, o jogo ficou mais truncado e disputado no meio de campo.

Nos minutos finais, uma forte chuva dificultou ainda mais a criação de jogadas e fez com que a partida se encaminhasse para um empate sem gols. O Novorizontino ainda teve algumas chances em bolas levantadas para área, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

O Red Bull Bragantino volta a campo neste domingo, quando recebe o Palmeiras no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Paulistão. Na segunda-feira, o Novorizontino enfrenta o São Paulo, no estádio do Morumbi.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 0 RED BULL BRAGANTINO

NOVORIZONTINO - Oliveira; Celsinho, Bruno Aguiar, Everton Sena e Paulinho; Adilson Goiano, João Pedro e Higor Leite (Danielzinho); Cléo Silva, Felipe Marques (Capixaba) e Thiago Ribeiro (Jenison). Técnico: Roberto Fonseca.

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto, Uillian Correia, Claudinho, Bruno Tubarão e Thonny Anderson (Morato); Ytalo (Alerrandro). Técnico: Felipe Conceição.

CARTÃO AMARELO - Adilson Goiano (Novorizontino).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

RENDA - R$ 35.455,00.

PÚBLICO - 2.794 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).