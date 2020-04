Red Bull Bragantino encaminha prorrogação de empréstimo de Vitinho, do Palmeiras

O Red Bull Bragantino está muito próximo de prorrogar o contrato de empréstimo com Vitinho junto ao Palmeiras. O vínculo anterior do meia de 22 anos com o time de Bragança Paulista se encerrou na semana passada.

As negociações entre os dois clubes estão bem adiantadas e a expectativa é que o novo contrato seja assinado ainda nesta semana. O vínculo deve ter cláusula de compra obrigatória caso metas seja alcançadas.

Vitinho chegou ao Red Bull Bragantino em agosto do ano passado e disputou apenas oito jogos na campanha do título da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, o meia ganhou espaço com o técnico Felipe Conceição e assumiu a titularidade durante o Campeonato Paulista. São sete partidas, sendo cinco como titular.

Considerado uma das principais promessas do Palmeiras, Vitinho subiu ao profissional em 2016 e no ano seguinte chegou a ser emprestado ao Barcelona B. De volta ao Brasil, passou pelo São Caetano antes de chegar ao Red Bull Bragantino.

Já classificado para as quartas de final do Paulistão, o time de Bragança Paulista é o líder do Grupo D, com 17 pontos. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase, mas a pandemia do novo coronavírus paralisou a competição.