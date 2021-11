Red Bull Bragantino ganha bem do Fortaleza e retorna ao G-4 do Brasileirão

O Red Bull Bragantino deu um chega para lá na fase ruim e, com uma atuação convincente, ganhou do Fortaleza, por 3 a 0, em confronto direto pelo G-4 do Brasileirão. O jogo válido pela 32ª rodada aconteceu no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Os paulistas vinham de três derrotas. A vitória recolocou o time na quarta colocação, com 52 pontos, deixando para trás o próprio Fortaleza, que chegou ao quarto jogo de jejum e caiu para o quinto lugar, com 49.

O início do Red Bull Bragantino foi arrasador. Logo aos três minutos, Helinho recebeu dentro da área e abriu o placar com um chute colocado. Aos 16, Edimar cruzou e Ytalo deu um leve desvio de calcanhar para ampliar.

Com a vitória parcial, o Bragantino diminuiu um pouco o ritmo e viu o Fortaleza chegar com mais frequência ao ataque. Faltava, porém, acertar o último passe. A única boa chegada foi apenas aos 36 em cabeçada de Henríquez por cima.

O Fortaleza voltou do intervalo disposto a buscar o empate e quase diminuiu no primeiro minuto. Yago Pikachu bateu forte e Cleiton espalmou. A resposta do Bragantino veio aos 11. Aderlan cruzou rasteiro e Boeck tirou antes que Ytalo completasse.

No lance seguinte, Helinho foi derrubado por Titi na área e o árbitro assinalou pênalti. Artur cobrou forte no canto direito e encaminhou a vitória do Red Bull Bragantino. O Fortaleza bem que tentou o gol de honra, mas não conseguiu. Edinho cruzou rasteiro e Torres desviou para boa defesa de Cleiton.

Com a vitória encaminhada, o técnico Maurício Barbieri passou a poupar alguns titulares já pensando na final da Copa Sul-Americana, marcada para o próximo sábado, contra o Athletico-PR, em Montevidéu, no Uruguai. Nos acréscimos, Jadsom Silva só não fez o quarto porque Marcelo Boeck espalmou a finalização.

O Red Bull Bragantino enfrenta o Grêmio, às 18 horas, na próxima terça-feira, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Na quarta, o Fortaleza faz o clássico com o Ceará, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Os jogos são válidos pela 33ª rodada.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 FORTALEZA

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Edimar; Jadsom Silva, Eric Ramires (Luciano) e Praxedes (Pedrinho); Artur, Ytalo (Alerrandro) e Helinho (Weverson). Técnico: Maurício Barbieri.

FORTALEZA - Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Melo; Felipe (Matheus Jussa), Éderson (Ronald), Yago Pikachu e Lucas Lima (Matheus Vargas); Depietri (Edinho) e Henríquez (Torres). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

GOLS - Helinho, aos 3, e Ytalo, aos 16 minutos do primeiro tempo; Artur (pênalti), aos 15 do segundo.

ÁRBITRO - Rafael Traci (SC).

CARTÕES AMARELOS - Praxedes, Cleiton e Jadsom Silva (Red Bull Bragantino); Lucas Lima, Depietri, Bruno Melo e Matheus Jussa (Fortaleza).

PÚBLICO - 1.978 pagantes.

RENDA - R$ 53.510,00.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.