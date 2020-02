Red Bull Bragantino ganha do Oeste e entra na disputa por vaga às quartas

Depois de um começo irregular no Campeonato Paulista, o Bragantino entra na briga direta por classificação às quartas de finais ao vencer o Oeste, por 3 a 0, neste sábado à noite, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista pela sexta rodada.

LEIA TAMBÉM > Professora da rede pública é envenenada em sala de aula por alunos do 4º ano

Esta foi a segunda vitória na competição, a segunda dentro de casa - antes tinha vencido o Palmeiras por 2 a 1. Também se reabilitou da derrota na rodada anterior, por 2 a 0, para o Mirassol e agora soma oito pontos no Grupo D, com a mesma pontuação do Corinthians e um ponto atrás do líder Guarani, com nove.

De outro lado, a situação do Oeste é complicada. Não vence há quatro jogos, continua com quatro pontos e segura a lanterna do Grupo A, atrás de Água Santa (5), Ponte Preta (6) e Santos (10).

Para chegar a esta vitória, o Bragantino atuou de forma diferente no esquema 4-3-3, com dois volantes protegendo a defesa: Barreto e Matheus Jesus. Isso facilitou os avanços dos laterais e deu mais liberdade aos atacantes. Além disso, contou com o posicionamento defensivo do Oeste, que entrou em campo com o zagueiro Betinho como volante e sem nenhum atacante nato.

Com domínio em campo, o time da casa abriu o placar aos 24 minutos. Após um cruzamento rasteiro do lado esquerdo, o zagueiro não cortou e a bola sobrou para Artur. Mesmo desequilibrado, ele bateu de perna esquerda para as redes, fazendo 1 a 0. O bom momento foi aproveitado com o segundo gol aos 34 minutos em jogada parecida. Após cruzamento da esquerda, Ytalo dominou na grande área, cortou o zagueiro e bateu forte no canto.

O Oeste tentou mudar o cenário no segundo tempo. O meia Matheus Oliveira entrou no lugar do zagueiro Bruno Bispo, com Betinho voltando à sua posição original. Além disso, o time passou a marcar na frente, aproveitando o recuo natural do Bragantino. Aos três minutos, o goleiro Júlio César fez grande defesa num chute de perto de De Paula.

Apesar da pressão, o Bragantino mostrou tranquilidade para segurar a vantagem. Aos poucos passou a explorar os contra-ataques. Perdeu algumas chances, mas ampliou aos 40 minutos quando Artur fez belo passe para Claudinho. Na linha da grande área, ele ajeitou e bateu no canto direito do goleiro Felipe Lacerda.

Pela sétima rodada, o Red Bull Bragantino vai enfrentar o Santo André, domingo, dia 23, às 16 horas no Estádio Bruno José Daniel. Por outro lado, o Oeste vai tentar voltar a vencer diante do São Paulo, no sábado, às 16h30, na Arena Barueri.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 3 X 0 OESTE

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e Edimar; Barreto, Matheus Jesus e Vitinho (Uilliam Correia); Artur, Morato (Claudinho) e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Felipe Conceição.

OESTE - Felipe Lacerda; Éder Sciola, Lídio, Bruno Bispo (Matheus Oliveira) e Alyson; Betinho, Wallace Bonilha, Matheus Jussa, De Paula (João Paulo) e Marlon; Mazinho. Técnico: Renan Freitas.

GOLS - Artur aos 24 e Ytalo aos 34 minutos do primeiro tempo. Claudinho aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Lídio, Matheus Jussa e Renan Freitas (Oeste).

RENDA - R$ 21.305,00.

PÚBLICO - 2.894 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).