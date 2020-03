Red Bull Bragantino goleia e dispara na liderança no grupo do Corinthians

O Red Bull Bragantino se aproximou da vaga no Grupo D, ao golear o Água Santa, nesta sexta-feira, por 4 a 0, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Ytalo, artilheiro isolado do Paulistão com sete gols, fez dois, Matheus Jesus e Artur completaram a goleada.

A vitória manteve o Bragantino na liderança, agora, com 17 pontos, quatro a mais do que o Guarani e sete a mais do que Ferroviária e Corinthians. O Água Santa, por sua vez, deixou a zona de classificação no Grupo A, caindo para o terceiro lugar com dez pontos.

O primeiro tempo em Bragança Paulista foi movimentado. O Red Bull Bragantino soube aproveitar suas oportunidades e abriu 2 a 0. Ytalo marcou seu sexto gol logo aos 6 minutos. Ele tabelou com Aderlan e chutou de primeira.

O camisa 15 ainda soltou uma bomba aos 19 minutos, mas Giovanni espalmou. Aos 23 minutos, Artur acertou o travessão do Água Santa.

A resposta veio aos 27 minutos. Felipe Azevedo bateu no canto, mas Júlio César tirou com a ponta dos dedos. Aos 31 minutos, Luan Dias bateu firme e a bola acertou a cabeça do goleiro do Bragantino.

O segundo gol dos mandantes veio em um contra-ataque perfeito aos 45 minutos. Artur tocou para Ytalo que fez o corta-luz e Matheus Jesus só teve o trabalho de mandar para as redes.

O Red Bull Bragantino voltou em cima no segundo tempo. Thonny Anderson fez Giovanni trabalhar duas vezes, sendo a segunda, aos 10 minutos, de calcanhar.

Tranquilo na partida, o Bragantino ampliou com Artur. Aos 29 minutos, o atacante fuzilou, a bola bateu no travessão e entrou no gol do Água Santa.

Três minutos depois, Ytalo se isolou na artilharia do Paulistão, ao marcar seu segundo gol no jogo. Ele recebeu de Thonny Anderson e tocou por cima de Giovanni.

O Bragantino voltará a campo dia 21, às 16 horas, quando visitará o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pela 11.ª rodada. O Água Santa, por sua vez, receberá na sexta-feira, dia 20, às 15 horas, o Mirassol, em Diadema.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO 4 X 0 ÁGUA SANTA

RED BULL BRAGANTINO - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Ligger e Edimar; Barreto (Pedro Naressi), Matheus Jesus e Vitinho (Thonny Anderson); Artur, Morato e Ytalo (Alerrandro). Técnico: Felipe Conceição.

ÁGUA SANTA - Giovanni; Luis Ricardo, Walisson Maia, Bruno Costa e Abner Felipe; Andrés Robles (Uéderson), João Vitor, Robinho (Tiago Marques) e Luan Dias; Dadá (Wellington Reis) e Felipe Azevedo. Técnico: Pintado.

GOLS - Ytalo, aos 6 minutos, e Matheus Jesus, aos 45 minutos do primeiro tempo; Artur, aos 29 minutos, e Ytalo, aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÕES AMARELOS - Aderlan (RED BULL BRAGANTINO); Walisson Maia, Wellington Reis (ÁGUA SANTA).

RENDA - R$ 18.360,00

PÚBLICO - 2.960 torcedores.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).