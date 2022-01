Red Bull Bragantino oficializa chegada do meia Hyoran, campeão com o Atlético-MG

O Red Bull Bragantino anunciou nesta quinta-feira o seu segundo reforço para a temporada 2022. Depois de oficializar o lateral-direito equatoriano José Hurtado, o clube fechou com o meia Hyoran, que chega por empréstimo junto ao Atlético-MG.

Hyoran já vinha treinando com o elenco do Red Bull Bragantino há alguns dias, mas aguardava a resolução dos detalhes burocráticos para ser anunciado. Ele foi emprestado pelo campeão brasileiro e da Copa do Brasil até dezembro.

Leia Também Saiba onde assistir ao vivo aos jogos do Paulistão e de outros estaduais

Durante esse período, os salários do meia de 28 anos serão pagos integralmente pelo time do interior paulista. Além disso, o clube mineiro vai receber uma compensação financeira - o valor não foi revelado pelos dirigentes.

Ex-Flamengo-SP, Chapecoense e Palmeiras, Hyoran chegou ao Atlético-MG em 2020, no qual assinou contrato até dezembro de 2023. Nas duas temporadas que ficou em Belo Horizonte, o meia disputou 80 partidas e marcou 12 gols.

No Grupo D do Paulistão ao lado de Santos, Ponte Preta e Santo André, o Red Bull Bragantino faz sua estreia contra o Mirassol, na próxima quinta-feira, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol.