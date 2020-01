Red Bull Bragantino oficializa Felipe Conceição e contrato vai até 2021

O Red Bull Bragantino oficializou nesta segunda-feira a contratação do técnico Felipe Conceição para comandar a equipe nesta temporada. Ele vai substituir Antônio Carlos Zago que se transferiu para o Kashima Antlers, do Japão. Conceição assinou contrato até o fim de 2021.

"Nem sempre é fácil encontrar alguém que combine com a gente. Leva um tempo, mas quando acha, é para valer! Felipe Conceição assina até o fim de 2021 e é nosso novo treinador", postou o clube em suas redes sociais. Na postagem, o Bragantino ainda fez uma brincadeira com o Tinder, aplicativo de encontros na internet, mostrando que clube e o treinador "deram match", ou seja, mostraram um interesse mútuo e começaram uma relação.

Felipe Conceição tem o mesmo perfil que o Bragantino vem mostrando nas contratações de jogadores: é jovem e pode valorizar muito se fizer um bom trabalho pelo clube. O treinador tem 40 anos e iniciou a carreira nas categorias de base do Botafogo-RJ. Desde então, passou por clubes menores do Rio de Janeiro, como Gonçalense e Macaé até assumir o América-MG.

Na última Série B do Campeonato Brasileiro, chegou a brigar pelo acesso até a última rodada, mas um tropeço contra o já rebaixado São Bento fez com que a equipe mineira terminasse na quinta colocação.

Até o final desta semana, Conceição vai ter a companhia de Vinícius Munhoz que dirigiu o time de forma interina nas duas primeiras rodadas do Paulistão. Agora ele vai assumir o comando do Red Bull Brasil, que disputa a Série A2, para onde foi contratado depois de fazer bom trabalho no comando da Ferroviária.

As inesperadas trocas de comando surgiram após a saída de Zago para o Kashima Antlers, do Japão. Ele tinha contrato até o final de 2021, mas optou pela proposta milionária do clube coordenado por Zico, inclusive pagando uma multa de R$ 1,5 milhão.