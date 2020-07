Red Bull Bragantino rejeita oferta da Globo e deve fazer transmissão própria

A proposta de R$ 30 milhões feita pela Rede Globo não agradou a direção do Red Bull Bragantino. O clube admite até a possibilidade de exibir seus jogos do Campeonato Brasileiro em canal próprio. A ideia da direção do clube é turbinar seu canal no YouTube, que já tem 9,4 milhões de inscritos.

A Red Bull transmite eventos mundiais em seu canal mundial e faria o mesmo com os jogos do clube paulista no Brasileirão. "O valor oferecido é baixo para 38 jogos, mesmo porque envolve ainda transmissões para o exterior. O Bragantino vai montar sua própria estrutura, nas plataformas da Red Bull, e transmitir os jogos no Brasileirão", disse Marquinho Chedid, presidente do Red Bull Bragantino.

Leia Também Globo não vai transmitir a final entre Fluminense e Flamengo

O clube de Bragança Paulista ainda ganhou um trunfo na luta contra a emissora carioca após o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) assinar a Medida Provisória 984/2020. Apelidada de "MP do Flamengo", a Medida dá aos mandantes o direito de transmitir os jogos. "Nós vamos trabalhar em cima da MP, que nos dá essa permissão. Mas é preciso aguardar ela se transformar em lei para se pensar nos passos seguintes", completou o dirigente.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou o início do Brasileirão para 8 de agosto. Campeão da Série B no ano passado, o Red Bull Bragantino estreará contra o Santos fora de casa. O primeiro duelo em seus domínios será diante do Botafogo. Antes disso, espera terminar a sua participação no Campeonato Paulista. Faltando duas jogos da fase classificatória, o time já tem vaga garantida para tentar brigar pelo título da temporada.