Red Bull Bragantino renova contrato com o técnico Maurício Barbieri

Um dos times que estão sonhando com uma vaga na pré-Libertadores, o Red Bull Bragantino acertou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o técnico Maurício Barbieri. O contrato tinha duração até o fim do Brasileirão, mas existia uma cláusula de renovação automática até dezembro de 2021, caso o Red Bull Bragantino permanecesse na elite do futebol nacional.

No entanto, o bom trabalho de Maurício Barbieri fez a diretoria do Red Bull Bragantino se antecipar e prorrogar o contrato até dezembro de 2022. Contratado em setembro do ano passado para substituir Felipe Conceição, Maurício Barbieri tem um aproveitamento de 48%. Em 29 partidas, foram 11 vitórias, nove empates e nove derrotas.

Na nona colocação, com 48 pontos, o Bragantino briga pela oitava e última vaga na Copa Libertadores de 2021. O Corinthians, com um ponto a mais, está garantindo, por enquanto, presença na principal competição continental.

Os comandados de Maurício Barbieri entram em campo na próxima segunda-feira, contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 36.ª rodada do Brasileirão.