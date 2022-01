Red Bull Bragantino sofre com desfalques e perde para o Mirassol pelo Paulistão

O Red Bull Bragantino sentiu falta dos desfalques - como Artur e Ytalo - e foi pressa fácil para o Mirassol na estreia do Paulistão, perdendo por 3 a 1, na noite desta quinta-feira, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol, pela primeira rodada.

Ainda sem pontuar, o Red Bull Bragantino é o terceiro colocado do Grupo D, atrás de Santo André e Santos, ambos com um ponto. Já o Mirassol está na vice-liderança do Grupo C com os mesmos três pontos do Ituano e atrás do Palmeiras, que tem seis.

Leia Também São Paulo decepciona com reforços em campo e perde para o Guarani na estreia do Paulistão

O primeiro tempo foi aberto, com chances para os dois lados. Léo Ortiz quase marcou em cabeceio rente a trave, mas o Mirassol foi quem saiu na frente. Aos 38 minutos, Negueba cruzou, a zaga do Red Bull Bragantino afastou mal e Fabrício Daniel, na marca do pênalti, encheu o pé.

Já o segundo tempo foi um passeio do Mirassol. Depois de perder uma chance incrível no ataque, Alerrandro tocou com a mão na bola dentro da área e o árbitro assinalou pênalti. Camilo cobrou, Cleiton defendeu e Zeca aproveitou o rebote para ampliar aos 14.

Quatro minutos depois, Zeca recebeu de Negueba, deixou Léo Ortiz para trás e finalizou sem chances para Cleiton. Depois disso, o Mirassol tirou o pé e viu o Red Bull Bragantino marcar o gol de honra aos 45 em finalização de Bruno Tubarão.

Pela segunda rodada, o Mirassol volta a campo no domingo, contra o Novorizontino, às 20h30, no Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Na segunda-feira, o Red Bull Bragantino recebe o Guarani, às 20 horas, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 3 X 1 RED BULL BRAGANTINO

MIRASSOL - Darley; Rodrigo Ferreira, Thalisson, Rayan (Lucão) e Pará; Luis Oyama, Neto Moura e Camilo (Rafael Silva); Fabrício Daniel (Ivan), Zeca (Fabinho) e Negueba (Rafael Oller). Técnico: Eduardo Baptista.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Aderlan, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Luan Cândido; Jadsom, Eric Ramires e Praxedes (Miguel); Helinho (Gabriel Novaes), Alerrandro (Jan Hurtado) e Leandrinho (Bruno Tubarão). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Fabrício Daniel, aos 38 minutos do primeiro tempo; Zeca, aos 14 e aos 18, e Bruno Tubarão, aos 45 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Salim Fende Chávez.

CARTÕES AMARELOS - Zeca e Rafael Oller (Mirassol); Alerrandro e Léo Ortiz (Red Bull Bragantino).

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).