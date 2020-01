Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir e horário do jogo

Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h, em Bragança Paulista, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O jogo será no estádio Nabi Abi Chedid e reúne times que passam por momentos bem diferentes neste início de temporada. É possível assistir ao jogo pelos canais Premiere e TV Globo, que também vão exibir em seus sites e aplicativos.

LEIA TAMBÉM > Senadora republicana frustra democratas e afasta risco de impeachment de Trump

Bragantino x Palmeiras também terá transmissão em tempo real pelo Estado. Ainda sem vencer nesta temporada, o Red Bull Bragantino empatou por 0 a 0 com o Novorizontino na quinta-feira, fora de casa. A equipe contratou nesta semana o técnico Felipe Conceição, que vai fazer agora a estreia dentro de casa. O time está na terceira posição do grupo D, com dois pontos ganhos em três jogos. Guarani e Corinthians lideram a chave, com quatro pontos cada.

O Palmeiras vive momento positivo após ter goleado o Oeste por 4 a 0 no Pacaembu na quarta-feira. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo teve duas vitórias nas três rodadas anteriores e é vice-líder do grupo B, com sete pontos. Na primeira posição está o Santo André, com nove pontos.