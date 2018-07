Red Bull Brasil acerta contratação de lateral do Palmeiras

O Red Bull Brasil oficializou a contratação de mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Indicado pelo técnico Alberto Valentim, com quem trabalhou no Palmeiras, o lateral-direito Taylor já vestiu a camisa do novo clube e chega para brigar por uma vaga com Bruno Ferreira.

"Ele (Valentim) é um cara que cobra bastante, mas gosta de motivar e entende o lado do jogador, porque também já jogou. Ele sabe lidar bem com os atletas", elogiou o novo reforço do Red Bull Brasil.

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Taylor nunca teve muitas oportunidades no profissional, tanto que nas últimas temporadas foi emprestado para Criciúma e Paraná Clube. Agora, com 21 anos, se mostra bastante animado com o futuro do Red Bull, com quem assinou contrato até o fim da Série D do Campeonato Brasileiro.

"Estamos montando um belo time. Demonstramos isso nos treinos e amistosos que fizemos até aqui. Vamos seguir trabalhando em busca da classificação no Paulista, que é nosso primeiro objetivo. Depois, vamos pensar no que podemos fazer", finalizou Taylor.

Antes do ex-Palmeiras, a diretoria do Red Bull Brasil acertou as contratações do lateral-esquerdo Thallyson (ex-Ceará), dos meias Élvis (ex-Criciúma) e Fillipe Soutto (ex-Londrina), e do atacante Elton (ex-EF United-JAP).

Integrante do Grupo B ao lado de São Paulo, Ferroviária e Linense, o Red Bull Brasil estreia contra o Mirassol, no José Maria de Campos Maia, no primeiro final de semana de fevereiro.