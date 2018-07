Red Bull Brasil acerta contratação de zagueiro do Atlético-MG

O Red Bull Brasil acertou a contratação de mais um jogador para a disputa do Campeonato Paulista. Sem espaço no Atlético-MG, o zagueiro Donato foi emprestado ao clube de Campinas, que deve oficializar sua chegada ainda essa semana depois da realização dos exames médicos.

Donato estendeu seu contrato com o Atlético até dezembro de 2018 e o empréstimo ao Red Bull Brasil tem duração apenas durante o Paulistão. Depois desse período, o zagueiro de apenas 22 anos é aguardado no Atlético-MG.

O novo reforço do Red Bull Brasil foi promovido ao elenco profissional do Atlético-MG em 2014, mas fez apenas duas partidas e nos anos seguintes passou a ser emprestado para outros clubes, como Ferroviária, Caldense, Aimoré e por último o Londrina. No Paulistão do ano passado, esteve na equipe de Araraquara.

Integrante do Grupo B ao lado de Ferroviária, Linense e São Paulo, o Red Bull Brasil estreia no Paulistão contra o Mirassol, no primeiro final de semana de fevereiro, no José Maria de Campos Maia, estádio do rival.