Red Bull Brasil anuncia Maylson, ex-Grêmio, para o Paulistão

O Red Bull Brasil confirmou a chegada do meia Maylson, ex-Grêmio, para o Campeonato Paulista. Ele foi apresentado nesta sexta-feira e chega após defender a Chapecoense no último Campeonato Brasileiro. Com 26 anos de idade, ele ainda acumula passagens por Sport, Portuguesa, Figueirense e Criciúma.

Com a camisa da seleção brasileira sub-20, Maylson já foi campeão sul-americano e vice-campeão mundial. Atuou ao lado de Douglas Costa, do Bayern de Munique, de Alex Teixeira, do Shakhtar Donetsk, e de Alan Kardec, do São Paulo.

Antes, o time paulista já havia anunciado alguns jogadores conhecidos como reforços, caso dos atacantes Roger, ex-Ponte Preta e São Paulo, e Edmilson, ex-Vasco, além do goleiro Saulo, revelado pelo Santos e que ficou conhecido por ser o camisa 1 santista na goleada para o Corinthians, por 7 a 1, em 2005.

PARCERIA

O Red Bull estreia no Paulistão no dia 30 de janeiro, contra o São Paulo, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O elenco principal está praticamente definido. Tanto que a diretoria confirmou uma parceria com o São José, que vai disputar a Série A3 do Paulista.

Cerca de 15 a 20 jogadores serão cedidos ao clube do Vale do Paraíba, entre eles vários que participaram da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maioria ficaria parada devido ao limite de inscrição de 28 jogadores no Paulistão.