Red Bull Brasil bate Mirassol e fica mais perto da final do Troféu do Interior

O Red Bull Brasil largou na frente por uma vaga na decisão do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira, o time derrotou o Mirassol pelo placar de 1 a 0, fora de cas,a em partida realizada no estádio José Maria de Campos Mais. O único gol do duelo foi marcado por Ytalo.

Com o resultado, o Red Bull Brasil jogará por um empate na próxima segunda-feira, às 20 horas, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, para chegar à final. O Mirassol precisará vencer por dois gols de diferença. O vencedor pega o classificado do mata-mata entre Ponte Preta e Oeste. No sábado, estas duas equipes empataram por 2 a 2 no duelo de ida.

Equipe com a melhor campanha na primeira fase, o Red Bull Brasil mostrou a mesma seriedade das partidas anteriores e não demorou a criar uma boa oportunidade de gol. Logo no minuto inicial, Pio encontrou Aderlan entre os zagueiros mirassolenses. O lateral recebeu dentro da área e chutou para grande defesa do Matheus Aurélio.

O Mirassol não demorou a equilibrar as ações, mas as principais chances eram em chutes de longa distância ou na bola parada. O goleiro Júlio César precisou fazer importantes defesas para assegurar o ímpeto do adversário. Mas a equipe da casa acabou sendo castigada nos minutos finais.

Aos 38, Aderlan foi até a linha de fundo e cruzou para Ytalo. O atacante subiu sozinho para colocar, de cabeça, no fundo das redes. O Mirassol respondeu com Maílton, que recebeu em boa condição e finalizou pela linha de fundo.

No segundo tempo, o Red Bull se postou de forma mais defensiva, anulando os principais pontos fortes do Mirassol. A tática acabou funcionando, tanto que foi do próprio time visitante a primeira chance mais perigosa. Aos 21 minutos, Uillian Correira arriscou para defesa de Matheus Aurélio.

O Mirassol ainda tentou uma pressão final, mas novamente deixou buracos no sistema defensivo, que acabaram ocupados pelo Red Bull, que quase ampliou em chute de Aderlan em que a bola bateu no travessão.

FICHA TÉCNICA

MIRASSOL 0 X 1 RED BULL BRASIL

MIRASSOL - Matheus Aurélio; Sandoval (Matheus Felipe), Riccieli, Leandro Amaro e Alex Ruan; Léo Baiano, Wellington Simião, Maílton (Rodolfo) e Marquinho; Carlão e Felipe Augusto (Wilson). Técnico: Luciano Deitos.

RED BULL BRASIL - Júlio César; Aderlan, Léo Ortiz, Anderson Marques e Romário; Barreto, Pio (Gabriel Leite), Uillian Correia e Bruno Tubarão (Everton); Ytalo e Claudinho (Deivid). Técnico: Antônio Carlos Zago.

GOL - Ytalo, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÕES AMARELOS - Wilson e Riccieli (Mirassol); Anderson Marques (Red Bull Brasil).

RENDA - R$ 18.060,00.

PÚBLICO - 4.773 torcedores.

LOCAL - Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.