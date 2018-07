Red Bull Brasil coloca a mão na vaga e aumenta o drama da Portuguesa

O drama da Portuguesa vai se arrastar até a última rodada do Campeonato Paulista. Sem sustos, o Red Bull Brasil venceu a equipe paulistana por 2 a 0, neste sábado, no estádio Nabi Abi Chedid, pela 14.ª e penúltima rodada. O atacante Edmilson marcou os dois gols do jogo, que foi realizado em Bragança Paulista (SP) porque o Canindé estava interditado até a última quinta-feira.

O resultado deixa a Portuguesa ainda mais próxima do rebaixamento para a Série A2 de 2016. O time da capital continua na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos, e precisará vencer o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, e torcer por combinação de resultados para evitar a queda.

Desde os primeiros minutos, a diferença técnica entre os dois times ficou evidente. Com jogadores de mais qualidade e uma equipe mais bem distribuída em campo, o Red Bull Brasil começou melhor e quase marcou aos nove minutos. O meia Lulinha recebeu na entrada da área e bateu para grande defesa do goleiro Rafael Santos.

Apesar de controlar o jogo, o time de Campinas só conseguiu abrir o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. Lulinha foi lançado pelo lado esquerdo e cruzou, na medida, para o atacante Edmilson marcar de cabeça.

Na segunda etapa, o Red Bull Brasil matou o jogo logo aos 12 minutos. E com um golaço. Edmilson recebeu na entrada da área, deu um chapéu no lateral-esquerdo Bruno Bertucci e bateu de primeira, no ângulo direito do goleiro Rafael Santos. Com inúmeras limitações, a Portuguesa não conseguiu esboçar reação e poderia ter saído de campo com uma derrota mais elástica.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA 0 x 2 RED BULL BRASIL

PORTUGUESA - Rafael Santos; Fabinho Capixaba, Guilherme, Valdomiro e Bruno Bertucci; Ferdinando (Jean Mota), Betinho, Filipi Souza (Diego) e Léo Costa; Edno e Matheus Ortigoza (Cleiton). Técnico: Aílton Silva.

RED BULL BRASIL - Juninho; Jonas, Anderson Marques, Fabiano Eller e Romário; William Magrão (Andrade), Jocinei (Carlinhos) e Lulinha; Everton Silva (Marcelo), Edmilson e Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Edmilson, aos 44 minutos do primeiro tempo; Edmilson, aos 12 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Filipe Souza, Matheus Ortigoza e Guilherme (Portuguesa); Juninho, Carlinhos e Jonas (Red Bull Brasil).

CARTÃO VERMELHO - Fabinho Capixaba (Portuguesa).

ÁRBITRO - Norberto Luciano Santos da Silveira.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).