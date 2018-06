Red Bull Brasil e Bragantino fazem jogo truncado e empatam em Campinas

Num jogo bastante trucando e de poucas chances de gols, Red Bull Brasil e Bragantino empataram por 1 a 1, nesta noite de sábado, no estádio Moisés Lucarelli, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O resultado deixou o time mandante com seis pontos, em terceiro lugar no Grupo D. O visitante chegou a sete, ma vice-liderança do Grupo A.

Na verdade, este ponto foi valioso para o time de Bragança Paulista, que vinha de duas derrotas seguidas em casa. Caiu diante do São Bento, por 1 a 0, e do Palmeiras, por 2 a 0. No meio da semana, o Bragantino passou à segunda fase da Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro (RJ).

Os dois times priorizaram a marcação. Mas as redes balançaram aos 29 minutos, num chutaço de Claudinho de fora da área e que morreu no ângulo do goleiro Alex Alves. O meia tabelou com Edmilson e contou com a participação do árbitro Márcio Henrique de Gois, que abriu as pernas. A bomba foi indefensável.

No segundo tempo, o Bragantino voltou mudado com a entrada de Rafael Silva no lugar de Diego Marcelo, sem ritmo de jogo e fora de forma. O time melhorou e empatou aos 18 minutos. Léo Jaime disparou pelo lado esquerdo e cruzou rasteiro. Na pequena área, o oportunista Matheus Peixoto só desviou para as redes.

Por alguns momentos, o Bragantino até ameaçou virar o placar. Mas logo recuou e passou a sofrer pressão. O Red Bull teve duas grandes chances para vencer. Aos 41 minutos, Claudinho aproveitou cruzamento da direita e bateu de primeira, mas Ales Alves rebateu, numa grande defesa. E nos acréscimos, aos 46 minutos, quando em outro levantamento da direita, a bola sobrou para Edmilson. O experiente atacante, de 34 anos, tentou bater de primeira, mas isolou a bola para a arquibancada.

O Red Bull Brasil volta a campo no próximo sábado, diante do São Caetano, às 19 horas, na região do ABC. O Bragantino entra em campo na quarta-feira à noite, a partir das 21h45, no Morumbi. Ambos jogos válidos pela sexta rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 1 X 1 BRAGANTINO

RED BULL BRASIL - Júlio César; Nininho (Éverton Silva), Tiago Alves, Rayne e Breno Lopes; Éder (Doriva), André Castro e Deivid (Ricardo Bueno); Claudinho, Edmílson e Éder Luís. Técnico: Ricardo Catalã.

BRAGANTINO - Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis e Fabiano; Adenilson, Evandro, Vitinho (Hélton Luiz) e Diego Macedo (Rafael Silva); Léo Jaime (Clayton) e Matheus Peixoto. Técnico: Marcelo Veiga.

GOLS - Claudinho, aos 29 minutos do primeiro tempo; Matheus Peixoto, aos 18 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Márcio Henrique de Gois.

CARTÕES AMARELOS - Éder e Rayne (Red Bull). Matheus Peixoto e Hélton Luiz (Bragantino).

RENDA - R$ 7.840,00.

PÚBLICO - 738 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).