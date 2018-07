Red Bull Brasil ganha vaga na Copa do Brasil de 2016 após título do Palmeiras Se a conquista da Copa do Brasil levou os palmeirenses à euforia e provocou decepções na Vila Belmiro, em Santos, na cidade de Campinas o título do Palmeiras foi comemorado. Isso porque confirma a participação do Red Bull Brasil na Copa do Brasil de 2016, na sua primeira participação.