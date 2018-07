Red Bull Brasil leva a melhor sobre o Capivariano no Paulista

Capivariano e Red Bull Brasil entraram em campo neste sábado para disputarem pela primeira vez em suas histórias uma partida na elite do Campeonato Paulista. E quem levou a melhor no "duelo dos debutantes" foi o clube de Campinas, que venceu por 1 a 0, na Arena Capivari, em Capivari (SP), pela primeira rodada.

A magra vitória pode ser uma "vingança" do Red Bull Brasil, que ficou com o vice-campeonato da Série A2 no ano passado, atrás apenas justamente do Capivariano. O resultado coloca os campineiros na liderança provisória do Grupo A, com três pontos. Enquanto isso, o time de Capivari amarga a lanterna do Grupo D.

Apesar do Capivariano ter criado a primeira chance de perigo, quem balançou as redes na Arena Capivari foi o Red Bull Brasil, aos 11 minutos. Isac recebeu grande passe de Jocinei e soltou a bomba cruzada. Douglas ainda tocou na bola, mas não o bastante para evitar o gol.

Atrás do marcador, o Capivariano pressionou a partir dos 25 minutos do segundo tempo e chegou a acertar o travessão de Juninho em chute de Felipe Nunes. Os donos da casa não conseguiram o empate apenas por conta de uma lambança do trio de arbitragem, que anulou um gol legítimo aos 35 marcado por Rodolfo. O árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo deu o gol, mas voltou atrás após uma marcação errada do auxiliar Anderson José de Moraes Coelho. Ele anotou mão fora da área, antes do lance gol, de Fabiano Eller, do Red Bull Brasil.

O Capivariano volta a campo nesta quarta-feira contra o São Paulo, às 19h30, no estádio do Morumbi, em São Paulo, pela segunda rodada. Já o Red Bull Brasil recebe o Penapolense, às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CAPIVARIANO 0 x 1 RED BULL BRASIL

CAPIVARIANO - Douglas; Régis Souza, Fernando Lombardi, Marllon e Airton; Everton Dias (Rodolfo), Wigor, Antônio Flávio (Felipe Nunes) e Aílton; Romão (Willen) e Francis. Técnico: Ivan Baitello.

RED BULL BRASIL - Juninho; Jonas, Willian Magrão (Anderson Marques), Fabiano Eller e Romário; Andrade, Jocinei, Marcelo (Wilson Júnior) e Gustavo Scarpa; Raul e Isac (Edmilson). Técnico: Maurício Barbieri.

GOL - Isac, aos 11 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wigor, Régis Souza e Everton Dias (Capivariano); Fabiano Eller (Red Bull Brasil).

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Capivari, em Capivari (SP).