Red Bull Brasil se classifica e pega Corinthians nas quartas

O Campeonato Paulista conheceu o primeiro confronto das quartas de final nesta quinta-feira. Em partida válida pela 13.ª e antepenúltima rodada, o Red Bull Brasil venceu o Novorizontino por 2 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e garantiu vaga na próxima fase, em que vai encarar o Corinthians.

Com 22 pontos, o Red Bull Brasil é o vice-líder do Grupo D e tem seis a mais que o Água Santa. Mesmo que os dois times empatem na pontuação, os campineiros levariam vantagem no número de vitórias, que hoje é de 7 contra 4. Já o Novorizontino, que estava invicto há seis rodadas, deixou a zona de classificação do Grupo B, caindo para o terceiro lugar com 18 pontos.

Logo no primeiro minuto, Roger recebeu cruzamento rasteiro de Igor Sartori e bateu rasteiro no contrapé de Veloso, abrindo o placar para o Red Bull Brasil. Ele lidera a artilharia da competição, com 10 gols. O confronto era bastante aberto com os dois times buscando o gol. Luiz Araújo e Cléo Silva quase marcaram para o Novorizontino, enquanto que Roger desperdiçou uma chance incrível, dentro da pequena área, para aumentar a vantagem para o time campineiro.

O Novorizontino levou um balde de água fria aos quatro minutos do segundo tempo. Roger ajeitou de calcanhar e Maylson chegou soltando a bomba de primeira, ampliando para o Red Bull Brasil. O time visitante bem que tentou, mas não conseguiu fazer o gol de honra e a equipe campineira ainda terminou com dois a menos, já que Luan e Edmilson foram expulsos nos minutos finais por jogadas violentas.

Os dois times voltam a campo neste domingo pela 14.ª e penúltima rodada. O Red Bull Brasil enfrenta o São Bernardo, às 16 horas, no estádio 1.º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), e o Novorizontino recebe o Rio Claro, às 18h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

FICHA TÉCNICA

Red Bull Brasil 2 x 0 Novorizontino

Red Bull Brasil - Saulo; Gerson (Dráusio), Anderson Marques, Diego Sacoman e Breno Lopes; Nando Carandina, Willian Magrão (Luan) e Maylson; Igor Sartori, Misael (Edmilson) e Roger. Técnico: Maurício Barbieri.

Novorizontino - Veloso; Domingues, Jéci e Luizão; Cléo Silva, Fahel, Adriano, Pedro Carmona (Pereira) e Paulinho (Cesar); Luiz Araújo e Roberto (Jean Carlos). Técnico: Guilherme Alves.

Gols - Roger, a 1 minuto do primeiro tempo; Maylson, aos 4 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Willian Magrão, Misael, Roger e Dráusio (Red Bull Brasil); Jeci e Luiz Araújo (Novorizontino).

Cartões vermelhos - Luan e Edmilson (Red Bull Brasil).

Árbitro - Ilbert Estevam da Silva.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).