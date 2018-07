Red Bull Brasil se reabilita e goleia a Ferroviária pelo Troféu do Interior

Mostrando mais volume de jogo e eficiência nas finalizações, o Red Bull Brasil goleou a Ferroviária por 4 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada do Troféu do Interior.

Além de se reabilitar o time da casa chegou aos três pontos no Grupo 2, um atrás do Ituano e um na frente do São Bento. A equipe de Araraquara está praticamente eliminada porque continua com um ponto, igual ao Mirassol e atrás do Santo André, líder do Grupo 1 com quatro pontos.

O Red Bull tinha perdido, por 2 a 0, para o Santo André, na rodada inicial, e precisava da reabilitação. Até foi melhor no começo do jogo, mas se assustou com as boas articulações do meia Alan Mineiro, da Ferroviária. E o primeiro gol saiu aos 35 minutos, quando Willian Rocha pegou um rebote de finalização que acertou o travessão e completou de cabeça.

No segundo tempo, o Red Bull foi melhor. Ampliou aos cinco minutos com Misael, que bateu seco após cruzamento de Bruno Alves e passe de Luan. O atacante fez outro gol aos 28 minutos, após passe de Fellipe Soutto.

O quarto gol foi marcado aos 34 minutos por Bruno Alves, que entrou após o intervalo e deu nova dinâmica ao ataque campineiro. A defesa, porém, falhou aos 38 minutos. Donato e o goleiro Saulo se atrapalharam, a bola tocou no corpo de Fernandinho e entrou. Foi o único gol do time de Araraquara.

Na terceira rodada, o Red Bull Brasil vai enfrentar o Mirassol, no próximo sábado, às 15 horas, na cidade de Mirassol. A Ferroviária também vai atuar fora de casa, diante do Ituano, no sábado e também a partir das 15 horas.

FICHA TÉCNICA:

RED BULL BRASIL 4 X 1 FERROVIÁRIA

RED BULL BRASIL - Saulo; Lucas Taylor, Anderson Marques, Willian Rocha e Thallyson (Donato); Alison, Nando Carandina e Fillipe Soutto; Luan (Branquinho), Rodrigo (Bruno Alves) e Misael. Técnico: Alberto Valentim.

FERROVIÁRIA - Tadeu; Patrick (Fernandinho), Leandro Amaro e Luan; Ian, Renato Xavier (Caio), Kelvy, Alan Mineiro e Willian Cordeiro; Tiago Marques e Juninho (Élder Santana). Técnico: Ricardo Moraes.

GOLS - Willian Rocha aos 35 minutos do primeiro tempo; Misael aos 5 e aos 28, Bruno Alves aos 34 e Fernandinho aos 38 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati.

CARTÃO AMARELO - Tiago Marques (Ferroviária).

RENDA - R$ 440.

PÚBLICO - 275 pagantes (615 total).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.