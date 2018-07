Red Bull Brasil vence a primeira e Botafogo-SP empata de novo na Série D

No estádio Moisés Lucarelli, o Red Bull Brasil entrou em campo disposto a esquecer a derrota na estreia para o Operário-PR. Foi superior e chegou aos três pontos, na vice-liderança do Grupo A7, um atrás do Operário, com quatro, que folga nesta rodada. O Internacional também tem três. No domingo, o Resende-RJ, com um, recebe o Ypiranga-RS, que tem três pontos.

O Botafogo foi muito cauteloso e, pelo menos, evitou nova derrota. Empatou sem gols com o Duque de Caxias, ficando com dois pontos no Grupo A6. No outro jogo, o Crac-GO, em Catalão (GO), empatou sem gols com o Gama-DF, mas lidera sozinho com sete pontos. O Duque de Caxias tem quatro; Gama e Botafogo, dois; e Villa Nova-MG, que folga, zero.

OUTROS JOGOS - No Mato Grosso do Sul, pelo Grupo A5, o Comercial-MS somou o seu primeiro ponto ao empatar por 1 a 1 com o Aparecidense-GO, com quatro na vice-liderança. Neste domingo, a Caldense-MG vai defender a ponta e os 100% de aproveitamento, com seis pontos, diante do Operário-MT, com zero.

No Grupo A2, como era esperado, o Imperatriz-MA atropelou o Santos, do Amapá, por 5 a 1. O time do Maranhão agora soma três pontos, um a menos do que Palmas-TO e River-PI, que neste domingo vai receber o Guarani, de Juazeiro do Norte (CE), com um ponto.

Pelo Grupo A3, Coruripe-AL e Colo Colo-BA empataram por 2 a 2, ficando cada um com dois pontos. Estão atrás de Campinense-PB, com quatro, e Serra Talhada-PE, com três, que se enfrentam neste domingo na Paraíba.

Confira a 3.ª rodada da Série D:

Sábado

Duque de Caxias-RJ 0 x 0 Botafogo-SP

Comercial-MS 1 x 1 Aparecidense-GO

Red Bull Brasil-SP 2 x 0 Internacional de Lages-SC

CRAC-GO 0 x 0 Gama-DF

Imperatriz-MA 5 x 1 Santos-AP

Coruripe-AL 2 x 2 Colo Colo-BA

Domingo

15 horas

Resende-RJ x Ypiranga-RS

Metropolitano-SC x Volta Redonda-RJ

16 horas

Campinense-PB x Serra Talhada-PE

Serrano-BA x Estanciano-SE

Goianésia-GO x Treze-PB

Caldense-MG x Operário-MT

São Caetano-SP x Foz do Iguaçu-PR

17 horas

Vilhena-RO x Náutuico-RR

18 horas

River-PI x Guarani-CE

19 horas

Rio Branco-AC x Nacional-AM