Red Bull Brasil vence a primeira fora e volta a brigar por vaga

O Red Bull Brasil venceu a primeira partida fora de casa pelo Campeonato Paulista e se recolocou na briga pela classificação. A equipe de Campinas (SP) bateu o Novorizontino por 2 a 0, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), nesta quinta-feira, pela sétima rodada.

+ Ferroviária bate Santo André e vence a primeira em casa no Paulistão

O Red Bull Brasil, agora com 10 pontos, é o terceiro colocado do Grupo D, mas só fica fora da zona de classificação porque o Botafogo tem a mesma pontuação, mas três vitórias, uma a mais do que os campineiros. O Santos, com 11 pontos, lidera.

Com a derrota, o Novorizontino permanece na lanterna do Grupo C, com oito pontos. Palmeiras, líder disparado, São Bento, com 12, e Ferroviária, com nove, completam a chave.

A primeira etapa foi movimentada, com os dois times buscando o gol, mas errando muitos passes na armação das jogadas no setor de meio de campo. Mesmo jogando fora de casa, o Red Bull Brasil era mais agudo e criou as principais oportunidades de gol.

Ligado na partida, o ataque dos visitantes pressionava a saída de bola do Novorizontino e essa estratégia surtiu efeito aos 43 minutos. Claudinho roubou a bola no campo de ataque e serviu o experiente Eder Luis, que abriu o placar deslocando o goleiro.

Logo no início do segundo tempo, o Red Bull Brasil aumentou a vantagem. Aos 10 minutos, Eder Luis deu assistência precisa para o volante André Castro, que apareceu como surpresa, finalizar para o gol.

Com dois gols de vantagem, o Red Bull Brasil apresentou um relaxamento natural e passou a administrar a partida, apenas aguardando o apito final. O Novorizontino até tentou pressionar na busca por diminuir o placar, mas não conseguiu levar perigo ao gol defendido pelo ex-corintiano Julio Cesar.

As duas equipes voltam a campo nesta segunda-feira, às 20 horas, pela oitava rodada. O Red Bull Brasil recebe o Corinthians no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, enquanto que o Novorizontino joga contra o Linense, no estádio Gilbertão, em Lins (SP).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 x 2 RED BULL BRASIL

NOVORIZONTINO - Oliveira; Hayner, Fábio Ferreira, Éder e Lucas; Jean Patrick, Jonatan Lima (Cléo Silva) e Jean Carlos; Juninho, Everton (Francis) e Magno Alves (Alisson Safira). Técnico: Doriva.

RED BULL BRASIL - Julio Cesar; Éverton Silva, Anderson Marques, Tiago Alves e Breno Lopes; André Castro, Éder e Claudinho (Thomaz); Eder Luis (Doriva), Ricardo Bueno (Edmilson) e Deivid. Técnico: Ricardo Catalá.

GOLS - Eder Luis, aos 43 minutos do primeiro tempo; André Castro, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jonatan Lima (Novorizontino); Éverton Silva e Breno Lopes (Red Bull Brasil).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza.

RENDA - R$ 52.935,00.

PÚBLICO - 2.142 pagantes.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).