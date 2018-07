Red Bull domina, bate o Botafogo e segue na briga por classificação

O Red Bull Brasil demonstrou uma infinita superioridade ao Botafogo nesta sexta-feira. Na partida válida pela 11.ª rodada do Campeonato Paulista, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o time mandante quase não correu riscos e venceu sem dificuldade o clube de Ribeirão Preto por 1 a 0.

Com o resultado, o time campineiro coloca pressão sobre o Mogi Mirim, chegando aos 15 pontos no Grupo A, na terceira posição. A diferença para o segundo colocado é de apenas um ponto. Do outro lado, o Botafogo segue em segundo lugar no Grupo B, também com 15 pontos.

Desde o apito inicial, o Red Bull Brasil foi para cima do visitante, demonstrando que faria uma marcação de pressão, impedindo o adversário de sair com facilidade ao ataque. Logo aos cinco minutos, Éverton Silva arrancou pelo lado direito e cruzou. A bola quicou dentro da área e Lulinha arriscou de primeira, mas acertou a trave e não abriu o placar para o time mandante.

De tanto insistir, o time campineiro abriu o placar aos 41 minutos. Romário recebeu no lado esquerdo e rolou para Jocinei mais atrás. O volante cortou a marcação de André Rocha e soltou uma bomba de fora da área. A bola ainda tocou na trave antes de entrar no gol.

O segundo tempo começou bem morno. O Red Bull Brasil diminuiu o ritmo e o Botafogo também não encontrava forças para assustar. O primeiro lance de maior perigo foi apenas aos 16 minutos.

A única vez que o time do técnico Mazola Júnior criou uma chance de gol foi aos 32 minutos. Rodrigo Andrade arrancou com a bola desde o meio de campo e tentou um chute cruzado. Juninho conseguiu defender para escanteio.

O Red Bull Brasil volta a campo apenas na quarta-feira, às 19h30, para enfrentar o Marília, no estádio Bento de Abreu, em Marília. Enquanto isso, o Botafogo enfrenta o Ituano na terça-feira, às 19h30, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Os jogos serão válidos pela 12.ª rodada.

FICHA TÉCNICA

RED BULL BRASIL 1 x 0 BOTAFOGO

RED BULL BRASIL - Juninho; Éverton Silva, Anderson Marques, Fabiano Eller e Romário; Willian Magrão, Jocinei (Andrade), Allan Dias e Lulinha (Gustavo Scarpa); Raul e Edmilson (Wilson Júnior). Técnico: Maurício Barbieri.

BOTAFOGO - Renan Rocha; Gimenez, Eli Sabiá, Halisson e Augusto Ramos (Isaac); André Rocha, Bruno Costa, Rodrigo Andrade e Zé Roberto (Rafael Chorão); Giancarlo (Wesley) e Henrique Santos. Técnico: Mazola Júnior.

GOL - Jocinei, aos 41 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrade, Anderson Marques e Jocinei (Red Bull Brasil); Augusto Ramos (Botafogo).

ÁRBITRO - Aurélio Sant'Anna Martins.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).