Red Bull domina e Ricciardo lidera 1º treino livre do GP de Cingapura

A Red Bull não poderia ter começado melhor o fim de semana do GP de Cingapura. O time austríaco superou as rivais Mercedes e Ferrari e dominou o primeiro treino livre no circuito de rua de Marina Bay, com o australiano Daniel Ricciardo. O holandês Max Verstappen anotou o segundo melhor tempo na única sessão da etapa que é realizada sob o sol - os demais treinos livres, a classificação e a corrida acontecem à noite.

Ricciardo assumiu a ponta da tabela nos minutos finais da sessão, ao registrar o tempo de 1min39s711. Verstappen veio logo atrás, com 1min39s912. Ambos fizeram boa disputa com o alemão Sebastian Vettel, que acabou ficando com o terceiro posto, com 1min39s997. O trio correu com os pneus hipermacios, os mais macios e mais rápidos disponíveis para as equipes nesta etapa.

O desempenho do trio é bom indicativo da disputa que deve acontecer ao longo do fim de semana, apesar de as condições desta primeira sessão serem diferentes das próximas. Para Vettel, a etapa será decisiva em suas aspirações na briga pelo título. O vice-líder do campeonato está a 30 pontos de distância do inglês Lewis Hamilton, da Mercedes.

O líder da temporada registrou apenas o sexto posto da sessão de abertura em Cingapura, com o tempo de 1min41s232. A diferença de um segundo e meio para Ricciardo se deve principalmente aos pneus usados pelo inglês, os macios, mais lentos que os hipermacios. Companheiro de Hamilton na Mercedes, o finlandês Valtteri Bottas foi o oitavo colocado, com 1min41s429.

Com ampla vantagem no campeonato, Hamilton é o atual campeão do GP de Cingapura. Ricciardo, o mais rápido neste primeiro treino livre, foi o segundo colocado na prova do ano passado. E Bottas completara o pódio.

Entre Vettel e Hamilton, os dois candidatos ao título da temporada, ficaram o finlandês Kimi Raikkonen e o alemão Nico Hülkenberg, da Renault. Raikkonen, que virou notícia nesta semana ao definir sua troca da Ferrari pela Sauber em 2019, anotou o tempo de 1min40s486. Hülkenberg registrou 1min41s105.

Completaram o Top 10 o espanhol Carlos Sainz Jr (Renault), que obteve o sétimo tempo, Bottas, o monegasco Charles Leclerc (Sauber), em nono, e o francês Romain Grosjean (Haas), e décimo.

Leclerc, por sinal, será o substituto de Raikkonen na Ferrari a partir de 2019. O piloto de Mônaco fez boa apresentação na sessão, mas cometeu um erro nos instantes finais e acertou o muro, sem maiores consequências. A batida danificou a asa dianteira e a suspensão.

No decorrer do treino, Bottas e o canadense Lance Stroll (Williams) também deram sustos em suas equipes. Ambos rodaram na pista e escaparam do muro.

Os pilotos voltam à pista de rua de Cingapura ainda nesta manhã, já noite no horário local, às 9h30 (de Brasília). No sábado, as atividades terão início às 7h, com o terceiro treino livre. A sessão classificatória está marcada para as 10h. E, no domingo, a largada será às 9h10.