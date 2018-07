Red Bull Leipzig bate Wolfsburg fora de casa e sobe para 3º lugar no Alemão

Em sua primeira temporada na primeira divisão do Campeonato Alemão, o Red Bull Leipzig continua surpreendendo. Neste domingo, a equipe estreante derrotou o Wolfsburg por 1 a 0, fora de casa, e manteve a invencibilidade na competição após sete rodadas disputadas.

Com a quarta vitória, o Red Bull Leipzig foi a 15 pontos, na terceira colocação, a apenas dois de distância do líder Bayern de Munique, que no último sábado ficou no empate por 2 a 2 com o Eintracht Frankfurt, fora de casa. O Colônia é o segundo colocado também com 15 pontos.

O gol da partida saiu aos 26 minutos do segundo tempo e foi marcado pelo sueco Emil Forsberg. Ele recebeu passe de Yussuf Poulsen e de fora da área mandou uma bomba de pé direito sem chances para o goleiro adversário.

O Red Bull Brasil contou com a presença do lateral-direito Bernardo, de 21 anos. O brasileiro foi revelado pelo Audax, em 2012. No mesmo ano se transferiu para o Red Bull Brasil, onde permaneceu até a metade deste ano, quando foi chamado para a filial alemã. O jogador é filho do ex-volante Bernardo, que teve passagens por São Paulo e Corinthians na década de 90.