Red Bull Leipzig se iguala ao Bayern na ponta do Alemão; Schalke afunda Werder

Sensação da atual temporada no Campeonato Alemão, o invicto Red Bull Leipzig venceu mais uma neste domingo, o quinto triunfo seguido, e empatou com o Bayern de Munique na liderança da competição nacional. A vítima desta vez foi o Mainz 05, derrotado por 3 a 1, na Red Bull Arena Leipzig, em duelo válido pela décima rodada.

O resultado levou o time de Leipzig aos mesmos 24 pontos do Bayern. No entanto, a equipe bávara lidera por ter melhor saldo de gols (18 a 13). Já o Mainz estacionou nos 14 pontos, na décima posição da tabela.

Na partida deste domingo, o Red Bull marcou todos os gols durante o primeiro tempo. Werner abriu o placar logo aos três minutos, Forsberg ampliou aos 21, e Werner balançou as redes novamente aos 44. Após o intervalo, Bell fez o tento de honra para o Mainz, aos 29.

Com a parada para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo, o Campeonato Alemão só retorna daqui a duas semanas. No próximo dia 18, o Red Bull encara o Bayer Leverkusen, enquanto o Mainz recebe o Freiburg, no dia seguinte.

SCHALKE BATE WERDER - Ainda neste domingo, atuando em casa, o Schalke 04 bateu o Werder Bremen por 3 a 1, em Gelsenkirchen, mandando o adversário de volta à zona de rebaixamento do Campeonato Alemão.

Schoepf, duas vezes, e Bentaleb balançaram os gols para os anfitriões, e Gnabry descontou. Com a vitória, o Schalke foi a 11 pontos na 12.ª posição. O Werder Bremen, por sua vez, caiu para a 16.ª colocação, a primeira na degola, com sete pontos.