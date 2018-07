Red Bull Leipzig surpreende e derrota o Borussia Dortmund pelo Alemão

Um estreante na primeira divisão do Campeonato Alemão surpreendeu neste sábado e venceu o time que é considerado a segunda maior força do país. O Red Bull Leipzig bateu o Borussia Dortmund por 1 a 0, em casa, e manteve a invencibilidade após duas rodadas no torneio.

Com o resultado, o Borussia Dortmund estacionou nos três pontos, no oitavo lugar, e descolou do Bayern de Munique, que garantiu duas vitórias em dois jogos. Já o Red Bull Leipzig foi a quatro pontos, na quinta posição.

O único gol da partida foi marcado somente aos 44 minutos do segundo tempo. Oliver Burke recebeu na ponta direita e cruzou para Naby Keita completar para o fundo das redes do goleiro Buerki.

O jogo contou com o retorno de Mario Gotze ao Borussia Dortmund após três anos no arquirrival Bayern de Munique. O atacante se movimentou bem durante o primeiro tempo e buscou espaço para os companheiros, mas caiu de rendimento na segunda etapa e foi substituído por Raphael Guerreiro aos 26 minutos.

A terceira rodada do Campeonato Alemão acontece no próximo final de semana. No sábado, o Red Bull Leipzig encara o Hamburgo fora de casa e o Borussia recebe o Darmstadt. Antes, porém, o time de Dortmund encara o Légia Varsóvia, da Polônia, pela fase de grupos da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira.